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20 июня 2026 в 18:30

Ивлеева удивила поклонников кадрами жизни в деревне

Ивлеева показала подписчикам деревенский отдых с мужем вне социальных сетей

Анастасия Ивлеева Анастасия Ивлеева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Блогер и телеведущая Настя Ивлеева рассказала в социальных сетях, что в настоящее время отдыхает без доступа к интернету. Она также показала кадры с деревенского отдыха. При этом путешествует ведущая не одна, компанию ей составляет супруг Филипп Бегак.

На опубликованных кадрах видно, что образ Ивлеевой выдержан в простом стиле. В ролике на ней белый платок, рубашка, обычные джинсы. Также примечательно, что Ивлеева решила обойтись без косметики.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Ивлеева и Бегак начали продавать свою недвижимость. По информации источников, знаменитость уже продала двухкомнатную квартиру родителей, а Бегак уменьшил цену своего двухэтажного дома на 4 млн рублей. Канал утверждает, что пара ищет покупателей из-за трудностей в бизнесе.

До этого появилась информация, что Бегак имеет долг перед налоговой службой в размере более 571 тыс. рублей. При этом уточняется, что предприниматель занимается строительным и сельскохозяйственным бизнесом, являясь учредителем двух компаний.

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