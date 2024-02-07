«Никто бы не вспомнил»: Бузова высмеяла бывшего мужа Бузова заявила о потере популярности Тарасова после развода с ней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова на съемках нового шоу «Это нормально?» заявила, что ее бывший муж футболист Дмитрий Тарасов потерял популярность после развода с ней, сообщает Telegram-канал Super. Артистка отметила, что раньше спортсмен «играл за ее команду», а теперь остался «без команды». По словам Бузовой, если бы не она, о Тарасове бы «никто не вспомнил».

У меня был брак со спортсменом. Мой бывший муж — Дмитрий Тарасов, но его уже не знают, раньше знали... Зачем я про него напомнила, никто бы не вспомнил. Раньше он играл за мою команду, теперь он без команды, — со смехом сообщила Бузова.

Ранее житель Усть-Илимска в Иркутской области Максим Сафиулин поразил своим талантом певицу Ольгу Бузову в рамках шоу на телеканале «Пятница!». Мужчина стал участником программы «Самородки» и продемонстрировал публике свое умение играть на расческе, а также использовать газету в качестве музыкального инструмента.



Сафиулин смог пройти в суперфинал шоу, где посвятил Бузовой стихотворение. После передачи он также подарил певице и другим ведущим — Дмитрию Маликову и Роману Каграманову — свои книги. Известно, что Сафиулин награжден медалями Сергея Есенина «За вклад в развитие русской литературы», «За воспитание, просвещение и наставничество» и «За активную гражданскую позицию и патриотизм».



До этого Бузовой подарили на день рождения автомобиль, после того как все узнали, что она несколько лет не меняла машину. Певица стала обладательницей черного микроавтобуса марки Mercedes-Benz. Кто именно сделал подарок, неизвестно. До этого мать Бузовой сообщила, что доходы ее дочери упали из-за ситуации в стране. Как выяснилось, у экс-ведущей «Дома-2» не было возможности поменять машину, на которой она ездила восемь лет.