Пугачева и Галкин: последние новости 10 января, где сейчас, слухи, скандалы

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Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил о своей поездке в Азербайджан. Где сейчас народная артистка СССР Алла Пугачева, какие последние новости выходили о них сегодня, 10 февраля?

Что известно о местонахождении Пугачевой и Галкина

Максим Галкин накануне вышел на связь с общественностью из Азербайджана, куда прибыл ради проведения концерта в Баку. После выступления юморист поблагодарил публику за теплую встречу. Неизвестно, как долго он пробудет в стране, его следующее шоу запланировано на 16 февраля в Таллине.

Где сейчас находится Алла Пугачева вместе с детьми, неизвестно. В декабре она вместе с супругом посетила юбилей народного артиста РФ Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Израиле.

По данным НТВ, после Израиля семья вернулась на Кипр, куда они переехали в конце октября 2023 года. После новогодних каникул, по информации KP.RU, артисты вместе с детьми собирались перебраться в Лондон, однако ведущий шоу «Сорян, это пранк» Сурен Каграманов сообщил, что супруги могут уехать в США на постоянное место жительства.

За какой гонорар готов выступать Галкин

Сурен Каграманов рассказал, сколько за час своего концерта зарабатывает юморист Максим Галкин. Чтобы узнать эту информацию, он позвонил директору комика Эльвире Мокробородовой от имени заказчика.

«Я даже не назвал компанию. Директора интересовал только гонорар», — заявил блогер на своем YouTube-канале.

По его словам, Галкин готов дать часовой концерт в Европе за €100 тысяч (около 9,8 млн рублей). Кроме того, юморист требует от организаторов выступления оплатить два билета бизнес-класса и два в экономе.

Правда ли, что замок Пугачевой и Галкина конфискуют

В Госдуме приняли во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий конфискацию имущества за распространение фейков о ВС РФ. Если закон вступит в силу, то может коснуться семьи артистов.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с NEWS.ru призвал продать все дома Галкина и Пугачевой, а на вырученные «миллиарды» купить квартиры участникам СВО.

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«Я считаю, что дома Галкина, Пугачевой можно продать, выручив большие деньги. Сколько они там хотели, 3 млрд рублей? <...> На вырученное купить квартиры участникам СВО, помочь деньгами. Помочь детским домам, детсадам. Вот к этим людям, которые дискредитируют Россию, называют нас холопами, нужно применять неотвратимость наказания», — заявил Бородин.

Как Алла Пугачева обидела Татьяну Буланову

Певец Сергей Рогожин рассказал, что Алла Пугачева со сцены разгласила информацию о беременности певицы Татьяны Булановой, которую та тщательно скрывала от публики и прессы.

«Пугачева вышла на сцену и сказала всему залу: „Вы знаете, нас здесь не двое, а трое, еще один человечек здесь, в животике“. И показала на живот Татьяны», — рассказал Рогожин для документального фильма под названием «До слез! И после. История Булановой».

Другие знаменитости для фильма также сообщили, что Пугачева строила козни Булановой. В частности, удалила выступления певицы из «Рождественских встреч».

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