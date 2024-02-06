Израиль, украинский язык, дочь в США: где сейчас актер Кирилл Сафонов

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Актер Кирилл Сафонов обрел популярность благодаря главной роли в телесериале «Татьянин день». Где сейчас живет и работает артист, какие последние новости выходили о нем?

Где сейчас живет и чем занимается Сафонов

Сафонов в прошлом году уехал из России в Израиль, сообщив, что займется музыкой и будет играть в театре на иврите. Супруга артиста, экс-участница группы «Фабрика» Саша Савельева, уточнила, что они с мужем уехали из Москвы не из-за спецоперации. По ее словам, они живут на две страны уже долгие годы.

«Мы живем, как жили последние 14 лет со дня нашего знакомства с Кириллом, но почему-то только сейчас это начало кого-то удивлять», — отметила она.

В октябре 2023 года Кирилла Сафонова попросили признать иноагентом и проверить на финансирование ВСУ. С соответствующим требованием к министру юстиции РФ Константину Чуйченко обратились представители российского общественного движения «Ветераны России».

«По их словам, 50-летний актер, у которого двойное гражданство и недвижка в Тель-Авиве, с начала СВО переехал с женой и сыном в Израиль. Оттуда писал в запрещенную инсту посты в поддержку Украине и критиковал действия России», — уточнил Telegram-канал SHOT.

Сейчас артист гастролирует по израильским городам со спектаклем «Обратный билет». Также он принял участие в съемках в РФ для сериала «Скрытые мотивы», который на настоящий момент находится на стадии производства, и в прошлом году озвучил для российского дубляжа главного персонажа фильма «Аквамен и потерянное царство». По данным KP.RU в Москве у артиста осталась трехкомнатная квартира на улице Твардовского, стоимость которой составляет порядка 50 млн рублей.

Фото: Денис Гришкин/Агентство «Москва» Актер Кирилл Сафонов и певица Александра Савельева

Что за скандал с Сафоновым из-за украинского языка

Кирилл Сафонов в мае 2023 года опубликовал в социальных сетях фотографию с сыном и оставил подпись на украинском языке, процитировав слова из песни группы «Океан Эльзы». Российские пользователи соцсетей восприняли эту публикацию как жест поддержки в адрес Украины. После критики в свой адрес артист объяснил, почему не использовал русскую речь.

«В своей жизни я говорю достаточно сносно на трех языках: русском, украинском и иврите. Если у вас с этим проблемы — у вас с этим проблемы, и вы можете тихо-мирно хлопнуть дверью на прощанье», — заявил он.

Актер также отметил, что не вкладывал политический смысл в сообщение. По словам Сафонова, он лишь опубликовал отрывок из песни любимой украинской группы.

«Люди придают этому больше значения, нежели придавал я. Просто увидел красивую картинку. Мы с семьей сидели в японском ресторане, где весь потолок был уставлен шарами. Сын заинтересовался и потянулся к этим игрушкам. Такой был момент любви. Это не было политическим жестом. Это момент любви, который я зафиксировал», — рассказал он в эфире в эфире «Первого радио 89.1FM».

В 2017 году артисту запретили въезд на Украину. Комментируя решение киевских властей, он написал: «Жаль, я люблю эту страну. Ну, значит так надо».

Что известно о личной жизни Сафонова

Актер с 1991 года по 2001 год состоял в браке с Еленой Сафоновой. В этих отношениях родилась дочь Анастасия, которая после развода родителей осталась жить с мамой в Израиле. В 2016 году наследница артиста переехала в США, где начала модельную карьеру. В 2019 году она вышла замуж за ирландского финансиста Стивена Мерфи.

В 2010 году Кирилл Сафонов женился на певице Саше Савельевой. Артисты тайно сыграли свадьбу, скрыв этот факт от журналистов. В 2019 году у пары родился сын Леон.

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