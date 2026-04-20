Песков: любые противоречия России с Европой должны решаться в рамках переговоров

Любые противоречия России с Европой должны решаться в рамках переговоров, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва стремится к диалогу с разными странами, но чаще всего не находит взаимности в ЕС, передает РИА Новости.

Любые противоречия, которые существуют, любые несостыковки взаимных интересов могут и должны решаться только за столом переговоров, — высказался представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что разговоры о смене общеевропейских настроений по отношению к Москве в Кремле называют пока несвоевременными. Поводом для вопроса послужили победа болгарской коалиции Румена Радева и некоторые другие события, которые могли бы указывать на возможное улучшение климата в отношениях с Европой.

Кроме того, постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что размещение украинских предприятий по производству дронов на территории стран Евросоюза грозит втягиванием этих государств в прямую войну с Россией. По его словам, чтобы не дать Украине проиграть, Европа перешла к тактике размещения дроновых производств на своей земле.