20 апреля 2026 в 14:06

В ОАЭ пригрозили США уходом от доллара

WSJ: ОАЭ предупредили США о возможном уходе от доллара в торговле нефтью

Власти ОАЭ предупредили США, что при нехватке долларов перейдут на юань или другие валюты для расчетов за нефть, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников. Издание назвало это «скрытой угрозой» для доллара, чье мировое господство держится на его исключительном использовании в нефтяных сделках.

По данным WSJ, официального запроса на своп-линию с ФРС пока не было, а эмиратцы называют свое предложение превентивным. Эксперты сомневаются, что ФРС одобрит такую линию для ОАЭ, так как у страны мало связей с американскими рынками.

Дирхам привязан к доллару, но война на Ближнем Востоке создала давление из-за оттока капитала. ОАЭ также начали переговоры с США о финансовой «спасательной линии» на случай глубокого кризиса из-за конфликта с Ираном.

Прежде иранская сторона перекрыла доступ в Ормузский пролив с вечера 18 апреля до полного снятия морской блокады Соединенных Штатов. В Корпусе стражей Исламской революции предостерегли суда в Персидском и Оманском заливах от приближения к Ормузу.

