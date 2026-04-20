Зеленский поделился с новым руководством Венгрии одним своим желанием

Киев хочет, чтобы лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр вернул деньги Ощадбанка, которые «заблокировал» экс-премьер страны Виктор Орбан, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил надежду, что в скором времени это произойдет, передает «РБК-Украина».

Деньги хотелось бы вернуть. Они у нас деньги забрали. Будем говорить уже с Мадьяром. Я думаю, что должны вернуть, — сказал Зеленский.

6 марта в Венгрии задержали семь граждан Украины, включая бывшего генерала спецслужб, при перевозке из Австрии на Украину $40 млн (3,23 млрд рублей), €35 млн (3,28 млрд рублей) и девяти килограммов золота. Все задержанные были депортированы.

Ранее стало известно, что венгерские власти согласились вернуть украинскому Ощадбанку два арестованных инкассаторских автомобиля, но оставили себе деньги и золото, которые они везли. Следователи, которым правительство поручило провести расследование, уже связались с адвокатами банка.

Между тем Орбан рассказывал что окончательное решение о судьбе денег, изъятых у украинцев, будет принято только после установления их принадлежности. До выяснения обстоятельств средства останутся у венгерской стороны.