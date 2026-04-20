Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 13:10

Зеленский поделился с новым руководством Венгрии одним своим желанием

Зеленский: Украина хочет вернуть деньги Ощадбанка при помощи Мадьяра

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/IMAGO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Киев хочет, чтобы лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр вернул деньги Ощадбанка, которые «заблокировал» экс-премьер страны Виктор Орбан, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил надежду, что в скором времени это произойдет, передает «РБК-Украина».

Деньги хотелось бы вернуть. Они у нас деньги забрали. Будем говорить уже с Мадьяром. Я думаю, что должны вернуть, — сказал Зеленский.

6 марта в Венгрии задержали семь граждан Украины, включая бывшего генерала спецслужб, при перевозке из Австрии на Украину $40 млн (3,23 млрд рублей), €35 млн (3,28 млрд рублей) и девяти килограммов золота. Все задержанные были депортированы.

Ранее стало известно, что венгерские власти согласились вернуть украинскому Ощадбанку два арестованных инкассаторских автомобиля, но оставили себе деньги и золото, которые они везли. Следователи, которым правительство поручило провести расследование, уже связались с адвокатами банка.

Между тем Орбан рассказывал что окончательное решение о судьбе денег, изъятых у украинцев, будет принято только после установления их принадлежности. До выяснения обстоятельств средства останутся у венгерской стороны.

Европа
Украина
Венгрия
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Таиланд пошел на сокращение безвизового режима из-за мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении зимы на ночь
В Можайске заложили памятную Аллею ДоброFON в память о начале ВОВ
На юге России произошло землетрясение
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.