Стало известно, решат ли ракеты Patriot GEM-T проблему дефицита ПВО у ВСУ

Ракеты Patriot GEM-T неспособны перехватывать российские баллистические снаряды, заявил NEWS.ru доктор военных наук капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков. Так он прокомментировал сообщение, что Украина получит от американской компании зенитные боеприпасы на сумму $3,7 млрд (281 млрд рублей). По его словам, Вашингтон передает Киеву вооружение, которое утратило свою эффективность.

Ракеты [Patriot GEM-T] способны сбивать лишь аэродинамические цели. Они имеют небольшую дальность — где-то 70 км вместо 150 км у новых. США отдают Украине старые образцы вооружения, которое уже не имеет большого военного значения. За них Штаты получают $3,7 млрд, на которые будут производить новые боеприпасы. Patriot GEM-T не могут смогут бороться с баллистическими снарядами, например с «Искандером». Они способны сбить крылатую ракетку «Калибр», но только при условии, что она будет обнаружена системой радиолокационного наблюдения как минимум за 10 минут до того, как она подойдет к району цели, — поделился Сивков.

Ранее заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби призвал союзников США вовлечься в поддержку Украины. По его словам, они должны взять на себя финансирование и производство вооружения для Киева.