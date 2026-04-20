20 апреля 2026 в 14:35

Разина заметили за исполнением песен Шатунова в ресторанах США

Андрей Разин Андрей Разин Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин после отъезда из России на фоне судебных разбирательств начал выступать в США, заявила журналистка Алена Жигалова в своем Telegram-канале. По ее словам, мужчина исполнят песни Юрия Шатунова в ресторанах.

Несмотря на судебные разбирательства и потерю прав на песни, Разин продолжает выступать с репертуаром группы, в том числе в кафе города Халландейл. В его соцсетях и афишах регулярно появляются анонсы этих концертов, уточнила Жигалова.

Ранее Разин направил обращение в суд, в котором сообщил о серьезных проблемах со здоровьем и отметил, что врачи рекомендовали ему передвигаться с тростью и ограничивать дистанции. Несмотря на это решение о его заочном аресте было оставлено без изменений.

До этого стало известно, что Разин подал иск о защите чести и достоинства к крупному информационному агентству и своему бывшему водителю Руслану Филатову более чем на 3 млн рублей. Причиной стала статья, опубликованная 1 декабря прошлого года, в которой приводятся показания шофера по уголовному делу о мошенничестве.

Шоу-бизнес
Юрий Шатунов
Андрей Разин
США
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
