19 апреля 2026 в 14:16

«Венгерский народ имеет право на миллиарды»: Мадьяр о «зависимости» от ЕС

Мадьяр: экономика Венгрии не сможет существовать без средств ЕС

Петер Мадьяр Фото: David Balogh/XinHua/Global Look Press
Экономика Венгрии не сможет существовать без средств ЕС, заявил лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр в своих соцсетях после переговоров с делегацией Еврокомиссии о возврате средств, которые удерживаются из-за претензий к уходящему правительству Виктора Орбана в области демократии и борьбы с коррупцией. Он подчеркнул, что «венгерский народ имеет право на миллиарды евро» объединения.

Я заявил на переговорах, что Венгрия и венгерский народ имеют право на миллиарды евро ЕС. Без средств Евросоюза венгерская экономика не может быть запущена, — написал Мадьяр.

Политик также подчеркнул, что финансирование со стороны Евросоюза нельзя считать благотворительностью. По его словам, это компенсация за те средства, которые Венгрия уже перечислила в бюджет ЕС, а также плата за вклад страны в развитие и стабильность Европы.

Мадьяр ранее заявил, что Венгрия не откажется от закупки российской нефти. По его словам, страна действительно серьезно зависит от РФ в энергетической сфере. Он также выразил надежду на снятие антироссийских санкций ЕС после завершения украинского конфликта.

Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп раскрыл, как объяснял папе римскому необходимость бомбить Иран
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
ВС РФ уничтожили 20 БПЛА ВСУ за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

