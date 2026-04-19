«Венгерский народ имеет право на миллиарды»: Мадьяр о «зависимости» от ЕС Мадьяр: экономика Венгрии не сможет существовать без средств ЕС

Экономика Венгрии не сможет существовать без средств ЕС, заявил лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр в своих соцсетях после переговоров с делегацией Еврокомиссии о возврате средств, которые удерживаются из-за претензий к уходящему правительству Виктора Орбана в области демократии и борьбы с коррупцией. Он подчеркнул, что «венгерский народ имеет право на миллиарды евро» объединения.

Я заявил на переговорах, что Венгрия и венгерский народ имеют право на миллиарды евро ЕС. Без средств Евросоюза венгерская экономика не может быть запущена, — написал Мадьяр.

Политик также подчеркнул, что финансирование со стороны Евросоюза нельзя считать благотворительностью. По его словам, это компенсация за те средства, которые Венгрия уже перечислила в бюджет ЕС, а также плата за вклад страны в развитие и стабильность Европы.

Мадьяр ранее заявил, что Венгрия не откажется от закупки российской нефти. По его словам, страна действительно серьезно зависит от РФ в энергетической сфере. Он также выразил надежду на снятие антироссийских санкций ЕС после завершения украинского конфликта.