20 апреля 2026 в 14:40

Партия Радева лидирует на выборах в Болгарии

В Болгарии партия Радева набрала 44,6% голосов после подсчета 98% протоколов

Румен Радев Румен Радев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Избирательный блок «Прогрессивная Болгария» бывшего болгарского президента Румена Радева набрал 44,6% голосов по итогам обработки 98,3% протоколов, сообщает ЦИК Болгарии. Парламентские выборы состоялись в стране 19 апреля.

Радев неоднократно выступал против предоставления военной помощи Киеву. Также он высказывался за переоценку подхода Европы к спецоперации РФ на Украине.

Ранее американские журналисты заявили, что победа на выборах партии «Прогрессивная Болгария» под руководством экс-президента Румена Радева станет негативным сигналом для киевского режима. Профессор Софийского университета Даниел Смилов отметил, что политик, вероятнее всего, намерен сохранить закупки российских нефти и газа, а также выступит против выделения финансовой помощи Украине.

Кроме того, научный руководитель Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов заявил, что в Евросоюзе обеспокоены возможной победой Румена Радева на парламентских выборах в Болгарии, опасаясь корректировки его подхода к взаимодействию с РФ. При этом эксперт считает, что в случае прихода политика к власти не стоит ожидать резкого разворота Софии в отношениях с Москвой.

Европа
Болгария
выборы
партии
