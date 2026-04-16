16 апреля 2026 в 18:36

«Серьезный звонок»: политолог о страхе Евросоюза перед выборами в Болгарии

Политолог Кортунов: ЕС опасается Радева из-за возможного изменения позиции по РФ

Фото: Xinhua/Lin Hao/Global Look Press
Евросоюз опасается победы Румена Радева на парламентских выборах в Болгарии из-за возможного изменения его позиции по отношениям с Россией, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. При этом, по его мнению, в случае прихода политика к власти не стоит ожидать резкой смены курса Софии в отношении Москвы.

Все большее количество политиков выступает за восстановление диалога с Москвой в той или иной форме. Поиски компромиссных решений по тем многочисленным проблемам, которые сейчас накопились в отношениях между Россией и Евросоюзом, наверное, особенно характерны для балканских стран. Экономическое положение в этих странах существенно более сложное, чем на севере Европы, здесь больше оснований для того, чтобы не очень верить в европейский курс. Это, конечно, не означает, что в ближайшем будущем мы увидим принципиальные перемены в позиции Евросоюза, но тем не менее это серьезный звонок для тех руководителей ЕС, — сказал Кортунов.

Политолог подчеркнул, что многие европейские политики начинают сомневаться в правильности курса на конфронтацию с Россией. По его словам, лидеры Евросоюза осознают контрпродуктивность такой политики.

Во многих странах Европы происходит усиление скептицизма по поводу обоснованности нынешнего курса Брюсселя в отношении РФ и российско-украинского конфликта. Это выливается в том числе в то, что на выборах некоторые кандидаты предлагают изменения в этих подходах. Это то, что мы сейчас наблюдаем в начале избирательной кампании в Болгарии, когда действительно высказываются точки зрения, которые в каком-то смысле близки к позиции бывшего венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Есть сомнения в том, что продолжение нынешнего курса будет продуктивным, есть неверие в то, что даже с учетом европейской поддержки Украина может одержать победу в противостоянии с Россией, — резюмировал Кортунов.

Ранее лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» имеют для Венгрии чрезвычайно важное значение. Он выразил надежду, что Украина возобновит его работу, как и обещала, в конце апреля.

Европа
Болгария
Румен Радев
Украина
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

