«Серьезный звонок»: политолог о страхе Евросоюза перед выборами в Болгарии

Евросоюз опасается победы Румена Радева на парламентских выборах в Болгарии из-за возможного изменения его позиции по отношениям с Россией, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. При этом, по его мнению, в случае прихода политика к власти не стоит ожидать резкой смены курса Софии в отношении Москвы.

Все большее количество политиков выступает за восстановление диалога с Москвой в той или иной форме. Поиски компромиссных решений по тем многочисленным проблемам, которые сейчас накопились в отношениях между Россией и Евросоюзом, наверное, особенно характерны для балканских стран. Экономическое положение в этих странах существенно более сложное, чем на севере Европы, здесь больше оснований для того, чтобы не очень верить в европейский курс. Это, конечно, не означает, что в ближайшем будущем мы увидим принципиальные перемены в позиции Евросоюза, но тем не менее это серьезный звонок для тех руководителей ЕС, — сказал Кортунов.

Политолог подчеркнул, что многие европейские политики начинают сомневаться в правильности курса на конфронтацию с Россией. По его словам, лидеры Евросоюза осознают контрпродуктивность такой политики.

Во многих странах Европы происходит усиление скептицизма по поводу обоснованности нынешнего курса Брюсселя в отношении РФ и российско-украинского конфликта. Это выливается в том числе в то, что на выборах некоторые кандидаты предлагают изменения в этих подходах. Это то, что мы сейчас наблюдаем в начале избирательной кампании в Болгарии, когда действительно высказываются точки зрения, которые в каком-то смысле близки к позиции бывшего венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Есть сомнения в том, что продолжение нынешнего курса будет продуктивным, есть неверие в то, что даже с учетом европейской поддержки Украина может одержать победу в противостоянии с Россией, — резюмировал Кортунов.

