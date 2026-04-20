Убийца «вора в законе» Вахи Сухумского получил пожизненное

Мосгорсуд огласил приговор Мухамеду Балахову — одному из участников резонансного убийства криминального авторитета Вахи Сухумского (настоящее имя — Вахтанг Кардава), совершенного 21 год назад, сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале. Мужчину приговорили к пожизненному заключению. Долгое время ему удавалось скрываться от следствия.

Расправа произошла в апреле 2005 года в ресторане «Желтая субмарина». Киллеры вошли внутрь, в то время как несколько человек остались охранять вход. Злоумышленники начали стрелять в посетителей, но не учли, что среди них также оказались вооруженные люди.

Так заказное убийство обернулось перестрелкой. В результате нападения погибли Кардава, его дальний родственник, а также водитель — ветеран Афганской войны.

По мнению специалистов, нападение было плохо подготовлено. Киллеры палили во все стороны, а также не продумали пути отхода. Следователи пришли к выводу, что на месте действовали не профессионалы, а так называемые быки.

Убийство стало результатом противостояния двух преступных кланов — Деда Хасана (к которому принадлежал Ваха Сухумский) и Рудика Бакинского, однако в 2005 году преступление раскрыть не удалось. Балахова задержали только в 2025 году. Все 20 лет его искали не только силовики, но и криминальные структуры — он жил под чужим именем, не имея ни официальной работы, ни собственного телефонного номера, ни банковской карты.

Ранее Октябрьский районный суд Краснодара приговорил криминального авторитета Бичико Пруидзе к пяти годам и восьми месяцам колонии по делу об участии в экстремистской организации. Речь идет о движении «Арестантский уклад един» (АУЕ, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).