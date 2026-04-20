20 апреля 2026 в 14:38

Убийца «вора в законе» Вахи Сухумского получил пожизненное

Мосгорсуд назначил пожизненное убийце криминального авторитета Вахи Сухумского

Мосгорсуд огласил приговор Мухамеду Балахову — одному из участников резонансного убийства криминального авторитета Вахи Сухумского (настоящее имя — Вахтанг Кардава), совершенного 21 год назад, сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале. Мужчину приговорили к пожизненному заключению. Долгое время ему удавалось скрываться от следствия.

Расправа произошла в апреле 2005 года в ресторане «Желтая субмарина». Киллеры вошли внутрь, в то время как несколько человек остались охранять вход. Злоумышленники начали стрелять в посетителей, но не учли, что среди них также оказались вооруженные люди.

Так заказное убийство обернулось перестрелкой. В результате нападения погибли Кардава, его дальний родственник, а также водитель — ветеран Афганской войны.

По мнению специалистов, нападение было плохо подготовлено. Киллеры палили во все стороны, а также не продумали пути отхода. Следователи пришли к выводу, что на месте действовали не профессионалы, а так называемые быки.

Убийство стало результатом противостояния двух преступных кланов — Деда Хасана (к которому принадлежал Ваха Сухумский) и Рудика Бакинского, однако в 2005 году преступление раскрыть не удалось. Балахова задержали только в 2025 году. Все 20 лет его искали не только силовики, но и криминальные структуры — он жил под чужим именем, не имея ни официальной работы, ни собственного телефонного номера, ни банковской карты.

Ранее Октябрьский районный суд Краснодара приговорил криминального авторитета Бичико Пруидзе к пяти годам и восьми месяцам колонии по делу об участии в экстремистской организации. Речь идет о движении «Арестантский уклад един» (АУЕ, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Драка переросла в перестрелку в США
Тысячи китайских грузовиков отправятся на родину из России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр пригрозил Нетаньяху арестом
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
