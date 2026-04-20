Известный радиоведущий скончался от рака

Скончался известный британский радиоведущий и диджей Энди Кершоу, пишет ВВС. Причиной смерти 66-летнего ведущего называют рак.

О смерти ведущего сообщили его близкие. В последние месяцы он боролся с онкологическим заболеванием, из-за которого полностью потерял возможность ходить. Родные не раскрыли, какой именно вид рака был диагностирован у Кершоу.

Энди Кершоу родился в 1959 году в городе Рочдейл, графство Большой Манчестер. Он окончил Лидсский университет. С 1985 по 2000 год работал на радиостанции BBC Radio 1. Позже он перешел на BBC Radio 3 и BBC Radio 4, где освещал как музыкальные события, так и мировые новости, включая военные конфликты.

Ранее сообщалось, что умер украинский актер Владимир Комаров, известный по юмористической телепередаче «Маски-шоу». Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Комаров родился 29 февраля 1964 года в Кировоградской области, вскоре семья переехала в Одессу. Еще в школе он увлекся пантомимой и решил связать жизнь со сценой.