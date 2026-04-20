В Севастополе отражают атаку беспилотников ВСУ

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его данным, уже сбито два беспилотника над морем в районе Северной стороны.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ. <...> Уже сбито два БПЛА над морем в районе Северной стороны, — написал глава города.

Развожаев добавил, что два БПЛА ликвидированы силами мобильных огневых групп. Губернатор призвал жителей соблюдать меры предосторожности и не выходить на открытые пространства.

Ранее ВСУ при помощи беспилотников нанесли удар по маршрутному автобусу в Горловке Донецкой Народной Республики. По словам мэра города Ивана Приходько, в результате атаки ранен водитель, ему потребовалась помощь медиков.

Помимо этого, уничтожение нескольких беспилотников самолетного типа ВСУ в Сумской области произошло в результате воздушного тарана ударными FPV-дронами под управлением российских операторов. Операцию провели расчеты войск беспилотных систем в составе 44-го армейского корпуса группировки «Север».