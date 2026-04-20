20 апреля 2026 в 13:46

«Бабка-ежка подпалила»: беженец из Ямполя рассказал о зверствах ВСУ

ИС «Вести»: ВСУ сжигали дома жителей Ямполя с помощью беспилотников

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Украинские военные выгоняли людей из их домов в Ямполе и сжигали постройки, сообщил житель города Максим Лэтенко в разговоре с информационной службой «Вести». По его словам, бойцы ВСУ действовали методично, используя беспилотники.

Как рассказал Лэтенко, украинские военные приказали ему и всем соседям покинуть дома в течение двух часов и уйти в соседнее село. Тех, кто не успевал или отказывался, выдворяли силой. После этого начались поджоги.

Они дома нам пожгли. «Бабка-ежка» («Баба-яга», украинский БПЛА. — NEWS.ru) прилетает, мы в погребе. Клац — опустилась в дом. Ну или подпалила, или снаряд скинула. Мы не успевали просто тушить. По семь дронов вылетало за раз, — поделился он.

Мужчина подчеркнул, что атаки дронами продолжались несколько дней подряд. Люди прятались в погребах, пытались противостоять беспилотникам, но они возвращались снова. По словам очевидца, в первые дни сжигали все подряд и у жителей просто не было времени спасти свои дома.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что жителей республики, лишившихся жилья в селах, которые не планируется восстанавливать, переселят в более крупные населенные пункты. Он отметил, что им предоставят компенсационное жилье.

Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

