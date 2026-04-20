В Минобороны назвали количество дронов, сбитых над Россией за семь часов

В Минобороны назвали количество дронов, сбитых над Россией за семь часов Силы ПВО сбили свыше 30 дронов над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны в период с 8:00 до 15:00 мск сбили 33 украинских беспилотника над несколькими регионами страны, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Дроны были уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей, Крыма, а также над акваторией Черного моря.

С 8:00 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря, — сообщили в военном ведомстве.

Ранее американские журналисты заявили, что массированная атака российских сил на украинские оборонные предприятия показала крах санкционной стратегии западных стран. По их оценке, вопреки беспрецедентному давлению, военная мощь России продолжает наращиваться.

Кроме того, в Министерстве обороны России сообщили, что подразделения группировки «Южная» ликвидировали несколько мест временного базирования украинских сил в Константиновке. Противник попытался спрятаться в жилых домах и подвальных помещениях частной застройки.