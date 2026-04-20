10-летняя девочка ушла из дома и подняла на уши весь город Во Владивостоке организовали поиски 10-летней школьницы, которая ушла из дома

Маленькая девочка самостоятельно ушла из дома во Владивостоке Приморского края и перестала выходить на связь, рассказали в пресс-службе волонтерской организации «Примпоиск». Добровольцы разместили в соцсетях ориентировку и попросили связаться с ними всех, кто видел 10-летнюю школьницу.

20 апреля 2026 года ушла из дома по адресу: ул. Кипарисовая, д. 18, — говорится в сообщении.

Позже появилась информация, что девочка найдена живой. Организация поблагодарила всех за помощь в поисках и распространение ориентировки. Теперь специалистам предстоит установить, почему ребенок ушел из дома, никому ничего не сказав.

