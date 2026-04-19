В Екатеринбурге уже неделю ищут таинственно исчезнувшего юного спортсмена

В Екатеринбурге неделю ищут пропавшего 17-летнего спортсмена из ХМАО

Спасатели уже неделю ищут 17-летнего Александра Игуменьщева, который бесследно исчез в Екатеринбурге 12 апреля, сообщает «КП-Екатеринбург». Юноша живет в районе Нягани Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, занимается тяжелой атлетикой и выступает на региональных соревнованиях.

По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», семья школьника числится как благополучная. В день исчезновения мать собиралась забрать его с занятий, но молодой человек не ответил на телефонный звонок и не вернулся домой. Оказалось, что он взял билет на поезд до Екатеринбурга. На вокзале Александр попал на камеры видеонаблюдения, но дальше его след потерялся.

Признаков того, что Александр стал жертвой мошенников, нет. Есть предположение, что мог уехать из Екатеринбурга дальше. С собой у него были документы, телефон, личные вещи, — рассказали спасатели.

Ранее в Самарской области успешно завершились поиски трехлетней девочки, которая пропала вечером 13 апреля. Как рассказал член отряда «ЛизаАлерт» Михаил Жилин, ее обнаружили и доставили в больницу местные жители. В масштабной поисковой операции по поиску ребенка участвовали более 400 человек.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

