20 апреля 2026 в 14:54

Лукашенко подарили книгу Маргариты Симоньян

Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил в подарок книгу главного редактора RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра», сообщает издание. Подарок главе республики вручили после интервью ведущему RT Рику Санчесу.

Александр Григорьевич, спасибо за поддержку. Простите, что не смогла приехать. Исправлюсь!добавила журналистка.

Ранее Симоньян рассказала, что с удивлением обнаружила, что ее книга «В начале было Слово — в конце будет Цифра» попала в топ-5 бестселлеров в жанре антиутопии и заняла место наравне с такими классиками литературы, как Джордж Оруэлл и Евгений Замятин. Она отметила, что польщена высокой оценкой, но удивлена решением рецензентов о жанровой принадлежности ее работы.

