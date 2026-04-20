Лукашенко подарили книгу Маргариты Симоньян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил в подарок книгу главного редактора RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра», сообщает издание. Подарок главе республики вручили после интервью ведущему RT Рику Санчесу.

Александр Григорьевич, спасибо за поддержку. Простите, что не смогла приехать. Исправлюсь! — добавила журналистка.

Ранее Симоньян рассказала, что с удивлением обнаружила, что ее книга «В начале было Слово — в конце будет Цифра» попала в топ-5 бестселлеров в жанре антиутопии и заняла место наравне с такими классиками литературы, как Джордж Оруэлл и Евгений Замятин. Она отметила, что польщена высокой оценкой, но удивлена решением рецензентов о жанровой принадлежности ее работы.