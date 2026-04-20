«Будем выжигать»: Бояков заявил о жесткой борьбе с одним явлением в театре

Большинство современных театров имеют в репертуаре спектакли с пошловатыми сюжетами, выразил мнение в интервью NEWS.ru художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков. По его мнению, от такой практики следует отказываться.

Пошлый сюжет: любовник, шутки на грани — половина государственных театров, по моим наблюдениям, грешат этим. И репертуар Театра на Малой Ордынке к моему приходу был почти целиком таким же, если говорить про содержание постановок. С этим будем бороться, это будем выжигать, — заявил режиссер.

Он добавил, что подробно объяснил все это артистам театра на первой же встрече с труппой в качестве худрука. С того дня, по его словам, начал вводить кардинальные изменения в текущий репертуар.

Я откровенно, совершенно не подбирая слов, на одной из первых встреч с артистами сказал: то, что я вижу сейчас на сцене, не является драматическим театром. Мы будем заниматься другим, — подчеркнул собеседник.

По его мнению, задача театра состоит в глубинном исследовании и анализе современных явлений.

Ранее Бояков сообщил, что будет ставить спектакли об СВО только в случае наличия качественной современной драматургии. При отсутствии же хорошего материала, по его словам, считает неприемлемым делать плохие постановки «на святую тему».

Также он вспомнил о том, как в должности художественного руководителя МХАТа вместе с командой строил национальный русский театр. Однако не успел осуществить все задуманное из-за увольнения.