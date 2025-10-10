«Нам не дали закончить»: Бояков резко высказался о МХАТе Режиссер Бояков заявил, что ему не дали создать национальный театр во МХАТе

Режиссер Эдуард Бояков в интервью NEWS.ru заявил, что в должности художественного руководителя МХАТа вместе с командой строил национальный русский театр. Однако не успел осуществить все задуманное из-за увольнения, пояснил он.

Мы строили национальный театр. За три года вернули во МХАТ жизнь. Потому что он находился просто в руинах. Нам не дали этот проект закончить. Тем не менее мы успели выпустить ряд знаковых премьер и показать, что национальный театр может быть современным, громким, актуальным, — поделился собеседник.

Бояков напомнил, что его увольнение из МХАТ имени Горького произошло осенью 2021 года. Если бы удалось продержаться еще четыре месяца, по его мнению, далее увольнения бы не случилось.

Меня вынудили уйти из театра в ноябре 2021 года. В феврале 2022-го началась СВО. Если бы я еще продержался четыре месяца, никто нас с Прилепиным (писатель Захар Прилепин занимал должность заместителя худрука по литературной части. — NEWS.ru) бы уже с этих постов не сместил. Потому что мы находились в русле нынешней повестки — занимались строительством Национального театра, культурным суверенитетом, — резюмировал собеседник.

Ранее Бояков сообщил, что в Театре на Малой Ордынке будет ставить спектакли об СВО только в случае наличия качественной современной драматургии. При отсутствии же хорошего материала, по его словам, считает неприемлемым делать плохие постановки «на святую тему».

Также он отметил, что в случае необходимости будет рад помочь писателю Захару Прилепину в создании патриотического театра. Бояков уточнил, что дружит с Прилепиным, при встречах обсуждают в том числе театральную повестку.