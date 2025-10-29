Евгений Герасимов раскрыл, о чем говорил с новым худруком театра на Ордынке Герасимов предложил Боякову забрать с Ордынки ряд своих спектаклей

Художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов рассказал NEWS.ru, что при вступлении Эдуарда Боякова на должность в Театре на Малой Ордынке предложил забрать у него ряд своих спектаклей и перенести их на свои площадки. По его словам, он подробно рассказал ему обо всех проблемах театра.

Я передал ему театр, как невесту, с хорошим приданым: 500 миллионов рублей забронированы департаментом на ремонт Театра на Малой Ордынке. Дальше его дело, не собираюсь вмешиваться. Я сказал, что готов забрать к себе ряд спектаклей, которые не вписываются в его концепцию. Он пообещал, что так и будет. Хочу, чтобы они игрались здесь, на других площадках, — сказал Герасимов.

Художественный руководитель Театра сатиры добавил, что особенно для него важны спектакли «Волки и овцы» и «Ночь нежна». Первый недавно прекрасно приняли на гастролях в Венгрии и пригласили на фестиваль на Кубе. Герасимов добавил, что его преемнику достается замечательный коллектив, где все хорошо играют, поют и танцуют.

Ранее режиссер Эдуард Бояков, назначенный художественным руководителем Театра на Малой Ордынке, в интервью NEWS.ru сообщил, что подробно беседовал с прежним худруком учреждения Евгением Герасимовым. Тот, по его словам, не высказал никакой обиды, наоборот, по-доброму напутствовал на новой должности.