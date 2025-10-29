Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 18:03

Евгений Герасимов раскрыл, о чем говорил с новым худруком театра на Ордынке

Герасимов предложил Боякову забрать с Ордынки ряд своих спектаклей

Евгений Герасимов Евгений Герасимов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов рассказал NEWS.ru, что при вступлении Эдуарда Боякова на должность в Театре на Малой Ордынке предложил забрать у него ряд своих спектаклей и перенести их на свои площадки. По его словам, он подробно рассказал ему обо всех проблемах театра.

Я передал ему театр, как невесту, с хорошим приданым: 500 миллионов рублей забронированы департаментом на ремонт Театра на Малой Ордынке. Дальше его дело, не собираюсь вмешиваться. Я сказал, что готов забрать к себе ряд спектаклей, которые не вписываются в его концепцию. Он пообещал, что так и будет. Хочу, чтобы они игрались здесь, на других площадках, — сказал Герасимов.

Художественный руководитель Театра сатиры добавил, что особенно для него важны спектакли «Волки и овцы» и «Ночь нежна». Первый недавно прекрасно приняли на гастролях в Венгрии и пригласили на фестиваль на Кубе. Герасимов добавил, что его преемнику достается замечательный коллектив, где все хорошо играют, поют и танцуют.

Ранее режиссер Эдуард Бояков, назначенный художественным руководителем Театра на Малой Ордынке, в интервью NEWS.ru сообщил, что подробно беседовал с прежним худруком учреждения Евгением Герасимовым. Тот, по его словам, не высказал никакой обиды, наоборот, по-доброму напутствовал на новой должности.

театры
Евгений Герасимов
Эдуард Бояков
руководители
Виктория Колодонова
В. Колодонова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вытягивали извинения: убивший двух девочек водитель оказался наркоманом
Забила мальчика ножом: шизофрения не спасла женщину от пожизненного срока
Успейте приготовить! Идеальная запеканка из сезонных кабачков
Индия активно возвращает золотые резервы из-за границы на родину
Производитель люксовых авто пожаловался на колоссальные убытки
«Эмоции берут верх»: Винисиус извинился за реакцию на замену
Антироссийские санкции сместили торговый баланс с ЕС в пользу РФ
В РПЦ высказались об антиалкогольных запретах
В Киеве поднялась паника из-за Покровска: что сказал Путин 29 октября
Требовал, чтобы называла себя чмом: отчим-садист годами насиловал падчерицу
На мировую экономику обрушилась волна массовых увольнений
Российского депутата сняли с должности после скандала
В России рассказали, кому угрожают связанные с Украиной чиновники Молдавии
Пугачева, Собчак, Бородина: кто из звезд недавно купил жилье за границей
Стало известно, как отразится на ВСУ потеря Константиновки
Умный ужин: готовим полезные фаршированные баклажаны с мясом
Составлен прогноз насчет даты войны Германии с Россией
Раскрыто, какие растения нужно перенести из огорода в дом на зиму
Генерал запаса высказался о заключенных на СВО
В Госдуме рассказали об истоках русофобии чешского президента
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.