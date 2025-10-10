«Подробно обсуждали»: Бояков о переговорах с Герасимовым до назначения Бояков сообщил о теплой беседе с прежним худруком Театра на Малой Ордынке

Режиссер Эдуард Бояков, назначенный художественным руководителем Театра на Малой Ордынке, в интервью NEWS.ru сообщил, что подробно беседовал с прежним худруком учреждения Евгением Герасимовым. Тот, по его словам, не высказал никакой обиды, наоборот, по доброму напутствовал.

Как только решение о моем назначении было принято, мы несколько раз встречались, очень подробно обсуждали <...>. Я очень благодарен Евгению Владимировичу. Он сказал: «Ты знаешь, как я к тебе отношусь. С Богом!», — поделился Бояков.

Собеседник уточнил, что оценивает положительно работу Герасимова в Театре на Малой Ордынке. Герасимов сделал несколько интересных спектаклей и в целом осуществлял все возможное для развития учреждения, отметил он.

Часть спектаклей, которые Евгений Владимирович поставил, он перенесет в «Сатиру» (Герасимов остался худруком Театра Сатиры. — NEWS.ru). Например, «Волки и овцы». Что-то перейдет, что-то, наоборот, будет в нашем репертуаре. Театр за три года (пребывания Герасимова в должности худрука Театра на Малой Ордынке. — NEWS.ru) получил хороший импульс, а я продолжу его развивать, — резюмировал Бояков.

Ранее режиссер заявил, что в Театре на Малой Ордынке будет ставить спектакли об СВО только в случае наличия качественной современной драматургии. При отсутствии же хорошего материала, по его словам, считает неприемлемым делать плохие постановки «на святую тему».

Бояков в случае необходимости будет рад помочь писателю Захару Прилепину в создании патриотического театра. Собеседник уточнил, что дружит с Прилепиным, при встречах обсуждают в том числе театральную повестку.