«Тонко иронизировал над собой»: Евгений Герасимов высказался о Ширвиндте

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт умел тонко иронизировать над собой и происходящим, сказал NEWS.ru художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов. Он добавил, что нынешним сатирикам это не свойственно.

Ширвиндт обладал удивительным умением иронизировать и над собой, и над происходящим. Он это всегда делал очень тонко, мило, без хамства, которое сегодня часто появляется у наших сатириков, — сказал Герасимов.

Художественный руководитель Театр сатиры добавил, что многому научился у Александра Ширвиндта, который, будучи совсем молодым, преподавал у него на курсе в театральном институте им. Щукина и помогал студентам ставить капустники, а также у других своих педагогов-вахтанговцев.

