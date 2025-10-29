Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 17:34

«Тонко иронизировал над собой»: Евгений Герасимов высказался о Ширвиндте

Худрук Театра сатиры Герасимов: Ширвиндт умел иронизировать тонко и без хамства

Евгений Герасимов Евгений Герасимов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт умел тонко иронизировать над собой и происходящим, сказал NEWS.ru художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов. Он добавил, что нынешним сатирикам это не свойственно.

Ширвиндт обладал удивительным умением иронизировать и над собой, и над происходящим. Он это всегда делал очень тонко, мило, без хамства, которое сегодня часто появляется у наших сатириков, — сказал Герасимов.

Художественный руководитель Театр сатиры добавил, что многому научился у Александра Ширвиндта, который, будучи совсем молодым, преподавал у него на курсе в театральном институте им. Щукина и помогал студентам ставить капустники, а также у других своих педагогов-вахтанговцев.

Ранее режиссер Эдуард Бояков, назначенный художественным руководителем Театра на Малой Ордынке, в интервью NEWS.ru сообщил, что подробно беседовал с прежним худруком учреждения Евгением Герасимовым. Тот, по его словам, не высказал никакой обиды, наоборот, по-доброму напутствовал на новой должности.

Александр Ширвиндт
Евгений Герасимов
ирония
актеры
театры
Виктория Колодонова
В. Колодонова
