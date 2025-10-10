«Буду рад помочь»: Бояков высказался о патриотическом театре Прилепина

Режиссер Эдуард Бояков в интервью NEWS.ru сообщил, что в случае необходимости будет рад помочь писателю Захару Прилепину в создании патриотического театра. Собеседник уточнил, что дружит с Прилепиным, при встречах обсуждают в том числе театральную повестку.

Мы дружим, обсуждаем и эти вопросы, и другие. Если у него будет театр, я буду рад помочь <…>. Патриотический театр, который создается по указу президента, — это очень важная серьезная государственная работа, ею занимаются. Жизнь Театра на Малой Ордынке с этим проектом не связана, — отметил Бояков.

Он допустил, что в Театре на Малой Ордынке, где с недавних пор является художественным руководителем, будут поставлены спектакли по произведениям Прилепина. В ближайшее время артисты, уточнил собеседник, начнут подробно знакомиться с творчеством писателя.

Захар — крупнейший русский писатель. Его последний роман «Тума» — выдающееся произведение. Роман «Обитель» — великий роман. Они останутся в истории литературы русской. С этим материалом нельзя не работать. Эти книги нельзя не читать. Это первое, что я посоветую артистам, — почитать. Это важно, — подчеркнул режиссер.

Ранее Бояков сообщил, что в Театре на Малой Ордынке будет ставить спектакли об СВО только в случае наличия качественной современной драматургии. При отсутствии же хорошего материала, по его словам, считает неприемлемым делать плохие постановки «на святую тему».

Он также рассказал, что артисты театра, по его мнению, находятся в отличной творческой форме. С ними можно сделать много интересных проектов, убежден режиссер.