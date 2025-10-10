Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 09:00

Бояков раскрыл первые впечатления от Театра на Малой Ордынке

Бояков сообщил о хорошей творческой форме артистов Театра на Малой Ордынке

Эдуард Бояков Эдуард Бояков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Режиссер Эдуард Бояков сообщил в интервью NEWS.ru, что артисты Театра на Малой Ордынке, по его мнению, находятся в отличной творческой форме. С ними можно сделать много интересных проектов, отметил он.

Действующая труппа в тонусе, многие прекрасно танцуют и поют. То, что я видел, меня убеждает в том, что с этими артистами можно сделать много нового и интересного. Интересного и для меня, и для них, — выразил мнение собеседник.

Ранее Бояков был назначен художественным руководителем Театра на Малой Ордынке, о назначении заявил министр правительства Москвы и руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин. По его словам, кадровое решение было принято в рамках реализации стратегии по развитию театральной сферы.

Сам Бояков сообщил, что продолжит курс, по которому развивал остальные свои проекты. При этом он не собирается оставлять созданный им в 2022 году Новый театр, проект будет развиваться как независимый.

