Режиссер Бояков возглавил Театр на Малой Ордынке

Режиссер Эдуард Бояков стал новым художественным руководителем Театра на Малой Ордынке, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин. По его словам, которые передает NEWS.ru, такое кадровое решение было принято в рамках реализации стратегии по развитию театральной сферы.

Фурсин подчеркнул, что многолетний опыт Боякова в руководстве театральными проектами, а также его умение работать как с классикой, так и с современной драматургией, соответствуют концепции Театра на Малой Ордынке. Бояков стоял у истоков фестиваля «Золотая Маска», был создателем Московского Пасхального фестиваля и соавтором идеи фестиваля «Традиция».

Он успешно создает спектакли на серьезные исторические темы по классическим сюжетам, но при этом активно и глубоко работает с произведениями современных авторов. Его подход в целом созвучен концепции Театра на Малой Ордынке, — отметил Фурсин.

Занимавший до этого времени должность художественного руководителя Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов сосредоточится на общественной деятельности и стратегическом управлении Театром Сатиры. Фурсин уточнил, что этот крупный театр требует повышенного внимания: после присоединения к нему в 2021 году театра «Прогресс сцена Армена Джигарханяна» спектакли идут сразу на четырех площадках.

Ранее российского театрального деятеля Владимира Кехмана сняли с поста генерального директора МХАТа им. Горького. Его обвиняют в растрате при реконструкции старой сцены МХАТа, которую планировали привести в порядок осенью этого года.