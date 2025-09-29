Кехман лишился поста гендиректора МХАТа

Российского театрального деятеля Владимира Кехмана сняли с поста генерального директора МХАТа им. Горького, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. Других подробностей собеседник агентства не привел. При этом на официальном сайте учреждения Кехман все еще числится гендиректором.

Владимир Абрамович Кехман снят с должности генерального директора МХАТа, — подчеркнул источник.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал имущество Кехмана. Речь идет о коттедже и земельных участках в Московской области стоимостью более 90 млн рублей. Также были арестованы квартира в Москве за 160 млн рублей, жилье в Новосибирске и центре Санкт-Петербурга. Меры затронули и автомобили, включая Land Rover Range Rover, купленный в прошлом году за 30 млн рублей.

До этого стало известно, что Кехману предъявили обвинение в растрате при реконструкции старой сцены МХАТа, которую планировали привести в порядок осенью этого года. Помимо всего прочего, бывший гендиректор имеет задолженность по кредитам свыше 17,8 млрд рублей. Большая часть долгов «тянется» за ним еще с 2021 года.