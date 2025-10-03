Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
03 октября 2025 в 19:58

«Как в МХАТе»: Бояков рассказал о развитии театра на Ордынке

Режиссер Бояков рассказал, что театр на Ордынке пойдет по курсу МХАТа

Эдуард Бояков Эдуард Бояков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссер Эдуард Бояков, который недавно возглавил театр на Ордынке, рассказал NEWS.ru, что продолжит курс, по которому развивал остальные свои проекты. При этом он не собирается оставлять созданный им в 2022 году Новый театр, этот проект будет развиваться как независимый.

В театре на Ордынке мы будем продолжать линию, которая была в МХАТе, Новом театре. Спектакли по произведениям Мольера, Достоевского, Водолазкина, Рубанова, Захара Прилепина в нашем портфеле. Новый театр будет существовать как продюсерский центр, реализующий постановки на больших открытых площадках и фестивалях. Репертуар Нового театра мы играть в этом сезоне не будем, не будем и переносить его на Ордынку, — сказал Бояков.

Недавно стало известно, что режиссер Эдуард Бояков стал новым художественным руководителем Театра на Малой Ордынке, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин. По его словам, такое кадровое решение было принято в рамках реализации стратегии по развитию театральной сферы.

Фурсин подчеркнул, что многолетний опыт Боякова в руководстве театральными проектами, а также его умение работать как с классикой, так и с современной драматургией соответствуют концепции Театра на Малой Ордынке.

Ранее театрального деятеля Владимира Кехмана сняли с поста генерального директора МХАТа им. Горького. При этом на официальном сайте учреждения Кехман все еще числится гендиректором.

Эдуард Бояков
театры
МХАТ
Новый театр
