День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 13:25

Театр на Малой Ордынке закроют на капитальный ремонт

Актеры театра на Ордынке: в мае театр закрывают на капитальный ремонт

Эдуард Бояков Эдуард Бояков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Новый художественный руководитель театра на Ордынке Эдуард Бояков отправляет труппу на длительные гастроли, сообщили NEWS.ru актеры театра. По их словам, в мае 2026 года театр закроют на капитальный ремонт. Артисты утверждают, что Бояков убирает из репертуара все спектакли, которые были поставлены при Сергее Проханове.

У Боякова свой взгляд на искусство, свое видение прекрасного, он считает, что система Станиславского изжила свое, и ее отменили. Он убирает из репертуара нашего театра все спектакли, которые были поставлены при Проханове. В мае театр закрывают на пять месяцев на капитальный ремонт, — заявили актеры.

По словам артистов, Проханов еще занимает пост президента театра. Как рассказали собеседники, многим из них придется искать себе новую работу.

Артистам предложено уже сейчас подыскивать себе работу. Проханов, создавший эту сцену почти 35 тому назад, все еще числится президентом театра, но ничего в этих стенах от Сергея Борисовича не осталось, начиная от названия. Проханов — доброжелательный человек. Бояков с ним, на первый взгляд, в неплохих отношениях, либо это красивая мина при плохой игре. Худрук приглашает Сергея Борисовича на банкеты, премьерные спектакли, где он сидит в первом рядом в качестве свадебного генерала, — заключили актеры.

Ранее народная артистка СССР Татьяна Доронина заявила, что ей «обидно за театры», комментируя назначение Эдуарда Боякова на пост художественного руководителя театра на Малой Ордынке. Она добавила, что бывший коллега по театру для нее — уже не «саднящая рана».

театры
Эдуард Бояков
капремонт
актеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Астроном рассказал о приближении межзвездного объекта к Земле
PR-директор Птахи ответила на слухи об аресте недвижимости рэпера
Сечин завершил речь в Пекине китайской философией и советской историей
Группа компаний «О'Кей» продала одноименную сеть магазинов
В Совфеде оценили возможность возврата статьи за тунеядство в России
Дарья Мороз удивила поклонников радикальным изменением имиджа
Адвокат оценил шансы племянниц Жириновского на возвращение имущества
Макрон испугался баллистических ракет России
Появились новые подробности о расследовании НАБУ на Украине
Погода в Москве в среду, 26 ноября: ждать ли сильного холода и снегопада
Секс-символ фигурного катания: самые яркие образы Туктамышевой
В США узнали о звонках разгневанных европейских чиновников Рубио
«Провальная политика»: Лавров объяснил выходки европейских соседей
Лавров поделился подробностями о контактах России и США
Лавров раскрыл, как работает российская дипломатия
В МО озвучили, какой «бонус» получили ВС РФ после освобождения Иванополья
Фекальный сталкер из Москвы остался безнаказанным
Жертвы в Таганроге, тактика стаи, теракт в храме: ВСУ атакуют РФ 25 ноября
Адвокат раскрыл, могут ли наказать пенсионеров-мошенников за схемы с жильем
Тренер по художественной гимнастике обманула родителей на 300 тыс. рублей
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Салат «Королевская мимоза»: новогодний рулет с сюрпризом — готовится заранее, освобождая время в праздничный вечер
Общество

Салат «Королевская мимоза»: новогодний рулет с сюрпризом — готовится заранее, освобождая время в праздничный вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.