Театр на Малой Ордынке закроют на капитальный ремонт Актеры театра на Ордынке: в мае театр закрывают на капитальный ремонт

Новый художественный руководитель театра на Ордынке Эдуард Бояков отправляет труппу на длительные гастроли, сообщили NEWS.ru актеры театра. По их словам, в мае 2026 года театр закроют на капитальный ремонт. Артисты утверждают, что Бояков убирает из репертуара все спектакли, которые были поставлены при Сергее Проханове.

У Боякова свой взгляд на искусство, свое видение прекрасного, он считает, что система Станиславского изжила свое, и ее отменили. Он убирает из репертуара нашего театра все спектакли, которые были поставлены при Проханове. В мае театр закрывают на пять месяцев на капитальный ремонт, — заявили актеры.

По словам артистов, Проханов еще занимает пост президента театра. Как рассказали собеседники, многим из них придется искать себе новую работу.

Артистам предложено уже сейчас подыскивать себе работу. Проханов, создавший эту сцену почти 35 тому назад, все еще числится президентом театра, но ничего в этих стенах от Сергея Борисовича не осталось, начиная от названия. Проханов — доброжелательный человек. Бояков с ним, на первый взгляд, в неплохих отношениях, либо это красивая мина при плохой игре. Худрук приглашает Сергея Борисовича на банкеты, премьерные спектакли, где он сидит в первом рядом в качестве свадебного генерала, — заключили актеры.

Ранее народная артистка СССР Татьяна Доронина заявила, что ей «обидно за театры», комментируя назначение Эдуарда Боякова на пост художественного руководителя театра на Малой Ордынке. Она добавила, что бывший коллега по театру для нее — уже не «саднящая рана».