21 октября 2025 в 19:30

«Приходила восемь раз»: Якубович о реакции дочери на спектакль с ним

Якубович признался, что дочь посещала его спектакль «Лавр» восемь раз

Леонид Якубович Леонид Якубович Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Телеведущий и актер Леонид Якубович заявил, что его дочь восемь раз приходила на спектакль «Лавр» и пять — на спектакль «Скупой», в которых он играет, передает корреспондент NEWS.ru c пресс-конференции, посвященной планам Театра на Малой Ордынке. Он добавил, что для него это критерий успеха постановок.

Моя дочь, придя на «Лавра», пришла туда во второй раз, потом в третий, потом привела своих подруг. Ровно также было и на «Скупом». А для меня это невероятно важно. Ей двадцать четыре года, тогда ей было двадцать. Это совсем другое поколение с совершенно другими измерениями, — сказал Якубович.

Спектакли «Лавр» по роману Водолазкина и «Скупой» по пьесе Мольера с участием Леонида Якубовича были показаны в Театре Российской армии. Новый художественный руководитель театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков заявил на пресс-конференции, что в новом сезоне «Лавра» представят и там, но он будет переработан.

Ранее в ходе пресс-конференции Бояков сказал, что Театр на Малой Бронной в последние годы демонстрирует выдающиеся творческие достижения. Он особо отметил режиссера Константина Богомолова, которого назвал лидером современного поколения. Одновременно он выразил восхищение работами Льва Додина и Камы Гинкаса.

