Предприниматель 23 года держал в трудовом рабстве мужчину на западе Украины

Во Львовской области предпринимателя подозревают в 23-летней трудовой эксплуатации человека. В городе Городок правоохранители разоблачили случай длительной трудовой эксплуатации — мужчина более 20 лет работал без оплаты, документов и реальной возможности покинуть место работы, — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2002 году предприниматель предложил 47-летнему мужчине работу по хозяйству с проживанием и оплатой, однако впоследствии перестал платить и запретил свободно передвигаться, в том числе общаться с родными и близкими.

Подозреваемый изъял у мужчины паспорт и игнорировал жалобы на состояние здоровья. В случае недовольства выполнением работ бизнесмен избивал и унижал свою жертву. В прокуратуре возбудили дело по статье «Торговля людьми».

