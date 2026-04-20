20 апреля 2026 в 14:18

Предприниматель 23 года держал в трудовом рабстве мужчину на западе Украины

Во Львовской области предпринимателя подозревают в многолетней трудовой эксплуатации мужчины, сообщает офис генерального прокурора Украины. По данным следствия, пострадавший 23 года работал без оплаты, документов и возможности покинуть место проживания.

Во Львовской области предпринимателя подозревают в 23-летней трудовой эксплуатации человека. В городе Городок правоохранители разоблачили случай длительной трудовой эксплуатации — мужчина более 20 лет работал без оплаты, документов и реальной возможности покинуть место работы, — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2002 году предприниматель предложил 47-летнему мужчине работу по хозяйству с проживанием и оплатой, однако впоследствии перестал платить и запретил свободно передвигаться, в том числе общаться с родными и близкими.

Подозреваемый изъял у мужчины паспорт и игнорировал жалобы на состояние здоровья. В случае недовольства выполнением работ бизнесмен избивал и унижал свою жертву. В прокуратуре возбудили дело по статье «Торговля людьми».

Ранее правозащитник Иван Мельников заявил, что тысячи россиянок могут находиться в рабстве в странах Юго-Восточной Азии. Он добавил, что общее число женщин, оказавшихся в подобной ситуации, может исчисляться десятками тысяч, при этом, по его словам, в рабство попадают также жительницы Китая и Индии, а решение проблемы требует координации на уровне стран БРИКС.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

