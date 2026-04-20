20 апреля 2026 в 14:58

Бывшего топ-менеджера ВТБ объявили в международный розыск

Экс-вице-президента ВТБ Тер-Аванесова объявили в международный розыск

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Бывший старший вице-президент банка ВТБ Александр Тер-Аванесов объявлен в международный розыск, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Он проходит по уголовному делу о хищении у Минобороны РФ при строительстве по госконтрактам.

Объявлен в международный розыск в рамках выделенных материалов из уголовного дела Вадима Выгулярного и других фигурантов, — сказал собеседник агентства.

Как отметил источник, Тер-Аванесову заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Мещанский суд Москвы заочно арестовал Тер-Аванесова на два месяца. По версии следствия, топ-менеджер похитил почти 9 млрд рублей, которые шли на восстановление ДНР. Он занимал должность старшего вице-президента ВТБ в 2021–2023 годах. До этого он успел побыть депутатом Костромской облдумы, членом Совета Федерации и участником российской делегации в ПАСЕ.

До этого стало известно, что суд Краснодара намерен обратить в доход государства нелегально нажитое имущество замгубернатора региона Андрея Коробки. Его подозревают в коррупции и превышении должностных полномочий.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
