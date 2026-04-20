Бывшего топ-менеджера ВТБ объявили в международный розыск

Бывший старший вице-президент банка ВТБ Александр Тер-Аванесов объявлен в международный розыск, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Он проходит по уголовному делу о хищении у Минобороны РФ при строительстве по госконтрактам.

Объявлен в международный розыск в рамках выделенных материалов из уголовного дела Вадима Выгулярного и других фигурантов, — сказал собеседник агентства.

Как отметил источник, Тер-Аванесову заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Мещанский суд Москвы заочно арестовал Тер-Аванесова на два месяца. По версии следствия, топ-менеджер похитил почти 9 млрд рублей, которые шли на восстановление ДНР. Он занимал должность старшего вице-президента ВТБ в 2021–2023 годах. До этого он успел побыть депутатом Костромской облдумы, членом Совета Федерации и участником российской делегации в ПАСЕ.

