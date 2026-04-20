Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 15:09

Политолог раскрыл новую схему поставки оружия Украине

Политолог Крутаков: США втянули Европу в поставки оружия Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

США не остановили поставку вооружений на Украину, а только изменили схему поставок, заявил доцент Финуниверситета при правительстве РФ политолог Леонид Крутаков. По его словам, которые передает URA.RU, раньше вооружение шло за счет внутриамериканских кредитов, которые Украина должна будет вернуть. Сейчас в эту систему завязана еще и Европа.

Американское оружие, конечно, идет на Украину, потому что другого просто нет. Изменена лишь система оплаты за него. Раньше вооружение шло за счет внутриамериканских кредитов, которые Украина должна будет вернуть. Сейчас в эту систему завязана еще и Европа, которая с легкой руки администрации Трампа тоже садится в долговую яму. США просто снизили схему, но не позицию по этой войне, — полагает аналитик.

Ранее глава Минобороны Украины Михаил Федоров сообщил, что Киев и Берлин подписали три важных соглашения в рамках нового масштабного пакета сотрудничества на €4 млрд. По его словам, цель этой «мегасделки» — усиление ПВО, развитие дальнобойных возможностей страны и совместного производства дронов.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru заявил, что за оборонным соглашением между ФРГ и Украиной скрывается стремление Германии стать лидером так называемого маленького НАТО на фоне ослабления помощи со стороны США. По его словам, Берлин сегодня выходит на первое место как по финансовым вливаниям, так и по поставкам вооружений для ВСУ, опережая даже Лондон.

Общество
политологи
Украина
США
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.