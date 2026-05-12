Кремль уведомил США и другие страны о пуске «Сармата»

Песков подтвердил уведомление США и других стран об испытаниях ракеты «Сармат»

Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия направила официальные уведомления другим государствам о проведении испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув соблюдение необходимых международных процедур. На вопрос журналистов о том, были ли своевременно оповещены США, представитель Кремля ответил утвердительно.

Разумеется, — подтвердил Песков.

Ранее командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту России Владимиру Путину об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат». Глава государства поздравил военных с успешным испытанием и пожелал успехов. В Сети также появились кадры испытаний новейшего стратегического комплекса.

Позже Путин сообщил, что «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство в конце 2026 года. Дальность его применения может быть свыше 35 тыс. километров. Помимо этого, российский лидер напомнил, что войска уже успешно применяют комплекс «Кинжал» в зоне военной спецоперации и продолжают работы по улучшению его неядерной версии.

