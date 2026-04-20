«Жил в этом образе»: скончался самый известный двойник Аллы Пугачевой Пародировавший Пугачеву шоумен Алексей Золотов умер в возрасте 57 лет

Ушел из жизни Алексей Золотов — ведущий, шоумен и пародист, известный как самый узнаваемый двойник певицы Аллы Пугачевой, сообщили представители арт-фестиваля «Пугачевская весна» на своей странице во «ВКонтакте». О смерти артиста стало известно 19 апреля. Ему было 57 лет.

Леша был очень талантливым и добрым человеком. Он очень-очень любил Аллу Борисовну, чувствовал ее как никто другой, поскольку большую часть жизни сам жил в этом образе. Он собирался приехать на пятый юбилейный фестиваль, но не доехал, — написали организаторы.

