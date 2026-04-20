«Жил в этом образе»: скончался самый известный двойник Аллы Пугачевой

Пародировавший Пугачеву шоумен Алексей Золотов умер в возрасте 57 лет

Алексей Золотов Фото: vk.com/alekseyzolotov
Ушел из жизни Алексей Золотов — ведущий, шоумен и пародист, известный как самый узнаваемый двойник певицы Аллы Пугачевой, сообщили представители арт-фестиваля «Пугачевская весна» на своей странице во «ВКонтакте». О смерти артиста стало известно 19 апреля. Ему было 57 лет.

Леша был очень талантливым и добрым человеком. Он очень-очень любил Аллу Борисовну, чувствовал ее как никто другой, поскольку большую часть жизни сам жил в этом образе. Он собирался приехать на пятый юбилейный фестиваль, но не доехал, — написали организаторы.

Ранее умер один из основателей и главный идеолог «Митьков», петербургской творческой группы, Владимир Шинкарев. Художник скончался в возрасте 72 лет. Причиной смерти Шинкарева стали проблемы с сердцем.

До этого в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина сообщили, что 9 апреля ушел из жизни ведущий актер труппы заслуженный артист России Виктор Яковлев. Ему было 74 года. В театре уточнили, что артист продолжительное время сражался с тяжелым недугом.

