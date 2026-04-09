Юрист ответил, что делать при наличии «двойника» по документам Юрист Адругов: при наличии двойника по документам можно изменить свои данные

При наличии «двойника», с которым совпадают ФИО и дата рождения, можно изменить свои персональные данные, рассказал KP.RU юрист Артем Адругов. Он отметил, что это самый надежный способ избежать проблем.

Когда у человека полностью совпадают фамилия, имя, отчество, возраст и дата рождения с «двойником», а различие, например, только в месте рождения, путаница будет возникать снова и снова — даже после обращений в различные ведомства. Единственный надежный способ избежать проблем — кардинально изменить персональные данные: вернуть девичью фамилию, сменить форму имени, например, Наталия вместо Наталья, изменить хотя бы одну букву, — рассказал Адругов.

Юрист подчеркнул, что жалобы и обращения в инстанции способны лишь временно решить проблему. По его словам, идентификация в большинстве ведомств и финансовых организаций происходит по основным данным, что может привести к повторению ошибки.

Ранее сообщалось, что мошенники начали подбирать россиян, похожих на себя, и брать кредиты по их документам. Чаще всего утечки происходят через кадровые агентства.