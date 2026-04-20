Жаловался на мрачные мысли: мужчина застрелил восемь детей

Мужчина в американском штате Луизиана убил восемь детей в возрасте от одного до 14 лет и ранил двух женщин. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой криминальной истории.

Восемь трупов

Трагедия произошла утром в воскресенье, 19 апреля, в городе Шривпорт. Атаке подверглись несколько домов. Семеро из восьми застреленных детей приходились родными стрелку.

Несколько человек получили ранения. Две женщины были ранены в голову, но выжили. Одна из них была матерью некоторых погибших детей. Также пострадал молодой мужчина, который получил травмы при падении с высоты, пытаясь спастись от преступника.

По словам Кристофера Борделона, представителя полицейского управления Шривпорта, мужчина сначала ранил женщину в живот и в голову у себя дома, а затем поехал в другое место, где убил детей.

Служил в Нацгвардии

Полиция застрелила мужчину во время преследования после того, как он угнал автомобиль и попытался скрыться. По данным правоохранителей, имя стрелка — Шамар Элкинс.

Как пишет Washington Post, ему был 31 год. С августа 2013 по август 2020 года он служил в Национальной гвардии Луизианы. Во время службы он не участвовал в боевых операциях и уволился в звании рядового.

Также известно, что мужчина был арестован в 2019 году по делу, связанному с огнестрельным оружием.

Фото: IMAGO/Kyle Mazza/Global Look Press

Мрачные мысли

В начале апреля, в пасхальное воскресенье, Элкинс позвонил своей матери Махелии Элкинс и отчиму Маркусу Джексону. Родители в интервью заявили, что голос их сына звучал подавленно, мужчина утверждал, что его постоянно «догоняют мрачные мысли». Во время разговора было слышно, как на заднем плане играют его дети.

Родственник стрелка Трой Браун, который жил с ним, рассказал журналистам, что жена Элкинса недавно подала на развод. Браун отметил, что в субботу, когда они виделись в последний раз, Элкинс вел себя нормально, но во время недавнего разговора о распаде брака был очень расстроен.

Незадолго до трагедии Элкинс поделился в Facebook (деятельность в РФ запрещена) молитвой, которая начиналась так: «Дорогой Боже, сегодня я прошу Тебя помочь мне оберегать мой разум и мои эмоции». Во вторник на прошлой неделе его мать написала ему сообщение, чтобы узнать, как у них дела, и он ответил: «У всех все хорошо».

В четверг мать Элкинса написала сообщение: «Я вас всех люблю. Передайте моему внуку и моим внучкам поцелуй от бабушки. Большое спасибо». Но сын так и не ответил на это сообщение.

Называли дьяволом

О том, что произошло, отчим Джексон узнал после того, как увидел под публикацией пасынка в соцсети, что посторонние люди отправляют ему гневные сообщения, в том числе в комментариях мужчину называли дьяволом, пишет The New York Times.

По словам Троя Брауна, он с супругой и двумя детьми жил в доме на 79-й улице вместе с Элкинсом, его женой и их четырьмя детьми. По словам Брауна и его двоюродной сестры Кристал Браун-Пейдж, у Элкинса было еще трое детей от другой женщины, которая жила неподалеку. 10-летний сын Троя Брауна также был застрелен.

Мэр Шривпорта Том Арсено, комментируя инцидент, назвал случившееся беспрецедентной трагедией.

«Это трагическая ситуация — возможно, самая ужасная из тех, что когда-либо случались в нашей жизни. Это страшное утро, и мы все скорбим по жертвам», — отметил глава города.

