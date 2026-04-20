Стало известно, чьих детей убил стрелок из Луизианы

NYP: устроивший массовую стрельбу в Луизиане убил семерых собственных детей

В городе Шривпорт (штат Луизиана) произошла массовая стрельба, жертвами которой стали восемь несовершеннолетних в возрасте от одного года до 14 лет. Как выяснилось, семеро из восьми погибших были собственными детьми стрелявшего, пишет газета The New York Post.

По информации издания, стрелявшим оказался 31-летний ветеран вооруженных сил США Шамар Элкинс. Восьмой убитый ребенок пытался убежать, но смерть настигла и его. Одному ребенку удалось спастись — он спрыгнул с крыши.

В результате стрельбы, произошедшей в воскресенье утром, огнестрельные ранения в голову получили также две женщины. С одной из них Элкинс, предположительно, состоял в отношениях. Травмы одной из пострадавших врачи оценивают как опасные для жизни.

После бойни Элкинс угнал машину и попытался скрыться в соседнем городе, однако был застрелен полицейскими, преследовавшими его. Причины произошедшего пока не называются.

Ранее сообщалось, что двое мужчин открыли огонь по детям в Чернигове. Одного из стрелков задержали. В СМИ появилась информация о трех пострадавших.

