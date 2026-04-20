Терапевт объяснил феномен аллергии на офис

Терапевт Звонков: аллергия на офис может быть связана со стрессом на работе

Синдром больного здания может быть связан с реакцией организма на стресс на рабочем месте, объяснил терапевт Андрей Звонков. По его словам, переданным «Вечерней Москвой», другими триггерами так называемой аллергии на офис могут стать некачественная мебель, плохая вентиляция или испарения от краски на стенах.

Аллергия на офис часто проявляется к середине дня в виде головной боли и головокружения, отметил Звонков. Другими неприятными симптомами могут стать чихание, кашель и зуд. Врач также не исключил быструю утомляемость, ощущение тумана в голове, тошноту и проблемы с дыханием.

Для профилактики этой проблемы врач посоветовал располагать в офисном пространстве больше растений, улучшать качество воздуха и освещения. Кроме того, для продуктивности и спокойствия сотрудников специалист призвал снизить уровень шума на работе.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что сотрудник с обострением аллергии может попросить работодателя о переводе на дистанционную работу. При этом ответ руководства будет зависеть от того, сможет ли человек выполнять свои обязанности, находясь дома.

