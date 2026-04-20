20 апреля 2026 в 15:18

Опасное вещество обнаружили в твороге известного белорусского производителя

Россельхознадзор обнаружил опасное вещество в твороге «Савушкин продукт»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россельхознадзор обнаружил опасное вещество альбендазол сульфон в твороге «Савушкин продукт», сообщила пресс-служба ведомства. Организация ввела режим усиленного контроля в отношении продукции компании. Также остатки вещества выявили в твороге производителя «Смолевичи молоко».

Россельхознадзором введен режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ЗАО «Смолевичи молоко» и ОАО «Савушкин продукт», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что альбендазол сульфон часто используют в ветеринарии. Оно опасно для человека, так как может вызвать проблемы с ЖКТ и аллергию.

Ранее в Новосибирске выявили свыше 18 тонн свежих помидоров из Узбекистана, зараженных вирусом. Угрозу подтвердил лабораторный анализ, проведенный в Новосибирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». При досмотре в ней обнаружили коричневую морщинистость плодов, что указывало на испорченность.

До этого в аэропорту Нижнего Новгорода предотвратили ввоз девяти партий нелегального сыра и меда. Пассажиры, которые везли запрещенные товары, прибыли из другой страны.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
