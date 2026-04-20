Опасное вещество обнаружили в твороге известного белорусского производителя

Россельхознадзор обнаружил опасное вещество альбендазол сульфон в твороге «Савушкин продукт», сообщила пресс-служба ведомства. Организация ввела режим усиленного контроля в отношении продукции компании. Также остатки вещества выявили в твороге производителя «Смолевичи молоко».

Россельхознадзором введен режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ЗАО «Смолевичи молоко» и ОАО «Савушкин продукт», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что альбендазол сульфон часто используют в ветеринарии. Оно опасно для человека, так как может вызвать проблемы с ЖКТ и аллергию.

