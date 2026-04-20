«Запишем в сделку»: Лукашенко нашел Трампу дорогу в Россию Лукашенко: Трамп может прийти в Россию через Белоруссию как миротворец

Президент США Дональд Трамп мог бы прийти в Россию через Белоруссию как миротворец, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью ведущему RT Рику Санчесу. Так он отреагировал на фразу журналиста о том, что путь США в Россию лежит через Белоруссию.

Лукашенко назвал это предложение интересным и заметил, что всегда этим путем ходили враги. Однако, по его словам, Трамп способен прийти с миротворческой миссией.

Это интересно. Всегда этим путем ходили враги. А Дональд [Трамп] может как миротворец прийти через Беларусь в Россию. Это очень интересно. <...> Мы это запишем в большую сделку — вы не против? — сказал Лукашенко.

Ранее лидер Белоруссии заявил, что Трампу не хватит времени развалить НАТО. По его словам, в Белом доме понимают, что Альянс — это не только «боеголовки и деньги Вашингтона». Военный блок НАТО не прекратит своего существования, поскольку все понимают, что это колоссальный плацдарм США в Евразии.

До этого Трамп заявил, что американские налогоплательщики вложили в НАТО триллионы долларов, чтобы помочь Европе защититься от России. Хозяин Белого дома подчеркнул, что траты США на оборону союзников будут подвергнуты серьезному анализу.