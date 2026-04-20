«Придут и спасут»: Лукашенко вынес вердикт планам Трампа «убить» НАТО

Президенту США Дональду Трампу не хватит времени развалить НАТО, заявил в интервью RT лидер Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, в Белом доме понимают, что Альянс — это не только «боеголовки и деньги Вашингтона». Военный блок НАТО не прекратит своего существования, поскольку все понимают, что это колоссальный плацдарм США в Евразии, уверен Лукашенко.

Даже если Трамп примет решение, что НАТО — все, у него не хватит времени это осуществить. Придут другие люди, которые будут спасать НАТО, — подчеркнул он.

Ранее Трамп заявил, что американские налогоплательщики вложили в НАТО триллионы долларов, чтобы помочь Европе защититься от России. Хозяин Белого дома подчеркнул, что траты США на оборону союзников будут подвергнуты серьезному анализу.

Военный эксперт Юрий Кнутов между тем выразил мнение, что нападки Трампа на НАТО — не просто проявление эмоций. По его словам, главная цель, которую преследует американский лидер, — сэкономить на расходах на Альянс.