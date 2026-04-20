20 апреля 2026 в 15:03

Маск проигнорировал вызов в прокуратуру Парижа

Илон Маск
Американский предприниматель Илон Маск не приехал в Париж для дачи в прокуратуре показаний, сообщила газета Canard Enchaîné. Во Франции идет расследование против принадлежащей ему соцсети X.

Миллиардер Илон Маск, владелец нескольких компаний, в том числе Tesla и X, не явился на вызов французских судебных органов в рамках добровольного допроса утром 20 апреля, — говорится в статье.

В феврале прокуратура Парижа объявила, что сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью провели обыски в офисах социальной сети X, расположенных во Франции. Правоохранительные органы также попросили Маска и бывшего генерального директора компании Линду Яккарино явиться для дачи показаний по этому делу.

Ранее возглавляющий французскую партию «Патриоты» Флориан Филиппо приветствовал отказ американского Минюста содействовать Парижу в разбирательстве против соцсети X, владельцем которой является Маск. Политик заявил, что свободу слова необходимо защищать любой ценой от «евромакронистской силы», которую он охарактеризовал как все более деспотичную и пагубную для демократических принципов.

Илон Маск
Франция
прокуратура
расследования
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
