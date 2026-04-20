Маск проигнорировал вызов в прокуратуру Парижа

Американский предприниматель Илон Маск не приехал в Париж для дачи в прокуратуре показаний, сообщила газета Canard Enchaîné. Во Франции идет расследование против принадлежащей ему соцсети X.

Миллиардер Илон Маск, владелец нескольких компаний, в том числе Tesla и X, не явился на вызов французских судебных органов в рамках добровольного допроса утром 20 апреля, — говорится в статье.

В феврале прокуратура Парижа объявила, что сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью провели обыски в офисах социальной сети X, расположенных во Франции. Правоохранительные органы также попросили Маска и бывшего генерального директора компании Линду Яккарино явиться для дачи показаний по этому делу.

Ранее возглавляющий французскую партию «Патриоты» Флориан Филиппо приветствовал отказ американского Минюста содействовать Парижу в разбирательстве против соцсети X, владельцем которой является Маск. Политик заявил, что свободу слова необходимо защищать любой ценой от «евромакронистской силы», которую он охарактеризовал как все более деспотичную и пагубную для демократических принципов.