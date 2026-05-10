10 мая 2026 в 10:01

Дуров высказался о попытках Франции засудить Маска

Павел Дуров Фото: Steffens/Keystone Press Agency/Global Look Press
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что прокуратура Франции обвиняет Илона Маска и соцсеть X в тех же правонарушениях, которые допускает само французское правительство. В своем Telegram-канале он отметил, что власти страны причастны к незаконному сбору личных данных и нарушению секретности электронных коммуникаций граждан. Дуров подчеркнул, что действия Парижа являются попыткой взять под контроль независимые платформы с целью скрыть собственные ошибки.

Французское правительство в панике. Они знают, что серьезные политические изменения в 2027 году раскроют их преступления. Поэтому они пытаются заставить замолчать платформы под любым предлогом, — написал предприниматель.

Он добавил, что обвинения в адрес технологических компаний выдвигаются на фоне отсутствия должной защиты информации в самих государственных структурах. В связи с этим попытки давления на социальную сеть X выглядят как стремление ограничить свободу слова перед важными электоральными процессами, считает Дуров.

Ранее стало известно, что прокуратура Парижа начала расследование в отношении американского миллиардера. Следствие стартовало 6 мая, через две недели после того, как Маск не явился на добровольную встречу 20 апреля. Повестки также были направлены примерно 10 руководителям американской компании.

