Прокуратура Парижа взялась за Маска и его соцсеть X

Прокуратура Парижа начала расследование в отношении американского миллиардера Илона Маска, его компании X и бывшего гендиректора этой соцсети Линды Яккарино, сообщила газета Le Monde со ссылкой на источники. По данным издания, следствие стартовало 6 мая, через две недели после того, как Маск не явился на добровольную встречу 20 апреля.

Повестки также были направлены примерно 10 руководителям американской компании. Социальная платформа X проигнорировала судебное предписание о раскрытии своего алгоритма. Еще в феврале компания утверждала, что изначальное следственное действие не соответствует французским законам, обходит законную процедуру и создает угрозу для свободы выражения мнений.

Ранее в Европейском суде юстиции сообщили, что американский предприниматель подал иск к Еврокомиссии, требуя отменить назначенный штраф. Спор касается решения, вынесенного в отношении социальной сети X.

Кроме того, возглавляющий французскую партию «Патриоты» Флориан Филиппо приветствовал отказ американского Министерства юстиции оказывать содействие Парижу в разбирательстве против социальной сети X. Политик заявил, что свободу слова необходимо защищать любой ценой от «евромакронистской силы», которую он охарактеризовал как все более деспотичную и пагубную для демократических принципов.