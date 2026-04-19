19 апреля 2026 в 12:51

«Браво!»: одно жесткое решение США по Франции привело Филиппо в восторг

Филиппо обрадовался отказу США помогать Франции в расследовании против X

Флориан Филиппо Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в X одобрил решение американского Минюста отказать в помощи Франции по расследованию в отношении этой соцсети, принадлежащей миллиардеру Илону Маску. Политик подчеркнул необходимость любой ценой защищать свободу слова перед лицом «евромакронистской силы», которую он назвал все более тиранической и губительной для свободы.

Браво! Необходимо любой ценой защищать свободу выражения перед лицом евромакронистской силы, все более тиранической и губительной для свободы! — написал он.

Минюст США полагает, что Франция пытается взять под контроль «публичную площадку для свободного обмена мыслями и взглядами», а также «стремится вовлечь Соединенные Штаты в уголовное преследование на политической почве». В феврале парижская прокуратура сообщила, что подразделение по борьбе с киберпреступностью провело обыски во французских представительствах социальной сети X.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин высказал предположение, что за инициированием расследования против премьер-министра Словакии Роберта Фицо стоят Украина и Евросоюз и это является частью кампании по давлению на неугодные европейские политические элиты. По мнению аналитика, нынешнее обострение в отношениях между Братиславой, Будапештом и Киевом напрямую связано с отказом Словакии финансировать кризис и с блокированием ею резолюций, продвигающих антироссийскую повестку.

Европа
США
Франция
Флориан Филиппо
соцсети
