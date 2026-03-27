Украина и Евросоюз стоят за инициированием расследования против словацкого премьер-министра Роберта Фицо, что является частью стратегии по давлению на нелояльные европейские элиты, предположил в беседе с NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, текущий кризис в отношениях между Братиславой, Будапештом и Киевом напрямую связан с отказом Словакии участвовать в финансовой поддержке военного конфликта и блокировкой резолюций, касающихся антироссийской повестки.

Идет кризис отношений между Словакией и Венгрией с Украиной. Это касается блокировки поставок вооружений. Братислава не принимает участия в военном конфликте с точки зрения финансовой помощи. Поэтому происходит блокировка резолюций, начиная от членства Украины в ЕС и заканчивая вопросами, связанными с антироссийской повесткой. Словацкая оппозиция не является самостоятельной, она выступает в роли буфера влияния ЕК и европейских элит в отношении политиков, которые ведут себя самостоятельно. Такие методы можно охарактеризовать как правовой бандитизм. В деле против Фицо, мы видим руку Киева, который неоднократно жаловался ЕК, что Венгрия и Словакия не поддерживают украинские резолюции, — пояснил Самонкин.

По его мнению, сложившийся альянс Брюсселя, Лондона и Киева позволяет эффективно влиять на внутренние процессы в странах, чья политика идет вразрез с генеральной линией евробюрократов. Он добавил, что в отличие от Франции и Германии, которые учитывают мнение наднациональных органов, Словакия и Венгрия отстаивают свой суверенитет и выступают за возобновление энергопоставок из РФ для стабилизации экономики.

Эта связка — Брюссель, Лондон, Киев — дает уникальную возможность влиять на ход отдельно взятых европейских стран. Такие государства, как Франция и Германия, не действуют самостоятельно. Во всех своих экономических и политических решениях они принимают во внимание пожелания и мнения евробюрократов. Словакия и Венгрия движутся в другом формате. Они защищают свой национальный рынок, говорят о безумии Киева и возобновлении энергопоставок из РФ, чтобы стабилизировать экономику ЕС, — резюмировал Самонкин.

Ранее глава представленной в словацком парламенте оппозиционной партии Sloboda a Solidarita («Свобода и солидарность») Бранислав Грелинг сообщил, что Фицо попал под следствие. Оппозиция обвинила главу правительства в госизмене после того, как он прекратил аварийные поставки электроэнергии на Украину.