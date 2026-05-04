День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 16:33

Маск оспорил штраф Еврокомиссии для соцсети X в суде

Илон Маск Илон Маск Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Американский миллиардер Илон Маск подал иск против Еврокомиссии с требованием отменить наложенный штраф, следует из сообщения Европейского суда юстиции. Разбирательство касается решения, принятого в отношении платформы X.

Исковое заявление господина Маска против Еврокомиссии подано 16 февраля 2026 года. Истец требует аннулирования решения Еврокомиссии от 5 декабря 2025 года, принятого против X на основании Акта цифровых услуг ЕС, — указано в сообщении суда.

Ранее возглавляющий французскую партию «Патриоты» Флориан Филиппо приветствовал отказ американского Минюста содействовать Парижу в разбирательстве против соцсети X, владельцем которой является Маск. Политик заявил, что свободу слова необходимо защищать любой ценой от «евромакронистской силы», которую он охарактеризовал как все более деспотичную и пагубную для демократических принципов.

До этого Маск в социальной сети X написал, что до конца жизни ему, вероятно, придется выплатить налоги на $500 млрд (37,7 трлн рублей). При этом предприниматель не уточнил, как именно он подсчитал такую сумму. Таким образом он прокомментировал запись своего выступления, в котором ранее назвал себя крупнейшим налогоплательщиком в истории США.

Мир
Евросоюз
Еврокомиссия
Илон Маск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полковник ВСУ сбежал с украденными деньгами после провала под Харьковом
«Атаки не прекращаются»: ВСУ ранили двух человек в Курской области
«Осторожно, Москва»: Navai попал в ДТП на своем Ferrari
Гипертоникам перечислили опасные для них продукты
Кардиолог объяснил, когда тонометр может давать неверный результат
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«Все 33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.