Маск оспорил штраф Еврокомиссии для соцсети X в суде

Американский миллиардер Илон Маск подал иск против Еврокомиссии с требованием отменить наложенный штраф, следует из сообщения Европейского суда юстиции. Разбирательство касается решения, принятого в отношении платформы X.

Исковое заявление господина Маска против Еврокомиссии подано 16 февраля 2026 года. Истец требует аннулирования решения Еврокомиссии от 5 декабря 2025 года, принятого против X на основании Акта цифровых услуг ЕС, — указано в сообщении суда.

Ранее возглавляющий французскую партию «Патриоты» Флориан Филиппо приветствовал отказ американского Минюста содействовать Парижу в разбирательстве против соцсети X, владельцем которой является Маск. Политик заявил, что свободу слова необходимо защищать любой ценой от «евромакронистской силы», которую он охарактеризовал как все более деспотичную и пагубную для демократических принципов.

До этого Маск в социальной сети X написал, что до конца жизни ему, вероятно, придется выплатить налоги на $500 млрд (37,7 трлн рублей). При этом предприниматель не уточнил, как именно он подсчитал такую сумму. Таким образом он прокомментировал запись своего выступления, в котором ранее назвал себя крупнейшим налогоплательщиком в истории США.